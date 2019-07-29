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Рефери спас от избиения: украинский боксер Богачук одержал 15-ю победу подряд нокаутом

Сегодня, 12:28

непобедимый украинец уже в сотке лучших боксеров в своей весовой категории

Рефери спас от избиения: украинский боксер Богачук одержал 15-ю победу подряд нокаутом Бокс непобедимый украинец уже в сотке лучших боксеров в своей весовой категории

24-летний украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (15-0, 15 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге. 29 июля украинец боксировал с мексиканцем Фернандо Марином. 10-раундовый бой Богачука возглавил вечер бокса в Голливуде. Богачук, который все свои победы одержал нокаутом, с первых минут боя доминировал над соперником. В третьем раунде Марин не выдерживал натиск Богачука и рефери остановил бой.

24-летний Сергей Богачук родился в Виннице, а сейчас живет и тренируется в Лос-Анджелесе. Рост – 183 сантиметра, вес — 67,8 кг. Богачук дебютировал в профи в феврале 2017 года с нокаута и с тех пор одержал 15 подряд побед, все – досрочно. После победы над Марином в рейтинге боксеров полусреднего веса занимает 91-е место.

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Ранее мы писали, что американский боец UFC проиграл чемпионский бой и вошел в историю. Фрэнки Эдгар проиграл Максу Холлоуэю чемпионский поединок в полулегком весе, но стал первым бойцом в истории, который провел в ринге семь часов.

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ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Также сообщалось, что лагерь Риваса требует отобрать победу у Уайта, накачанного анаболиками. Катмэн колумбийца, проигравшего допинг-победителю, сделал резкое заявление в сторону боксерских властей.

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бокс нокаут Сергей Богачук видео нокаута

Источники: Сегодня|Спорт , sport.ua

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