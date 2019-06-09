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"Ничего себе!": появилось видео, как Ломаченко доставал рекордную рыбину весом 38 кг

9 июня, 12:57

Перед боем с олимпийским чемпионом Кэмпбеллом Ломаченко устанавливает новые рыбацкие достижения

Ломаченко со своим уловом
Ломаченко со своим уловом. Фото: Instagram

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) удачно сходил на рыбалку. Украинец приехал в уже проверенное место – Дашкины пруды в селе Кучурган, Одесской области и с трудом, но все же вытащил 38-килограммовую рыбину – больше половины веса самого боксера – и установил свой новый личный рекорд. Напомним, до этого рекордом украинца была рыба на 35 килограммов.


Василий Ломаченко на рыбалке. Видео – Instagram

Василий Ломаченко на рыбалке. Видео – Instagram

Как сообщалось ранее, Ломаченко объяснил, почему рискнет всем, что у него есть, в бою с олимпийским чемпионом. "Чего мне бояться?" – украинский боксер на поединок с Люком Кэмпбеллом 31 августа выставляет оба своих чемпионских пояса. "Это мое личное решение, мне оно самому нравится, – заявил Василий. – Оно придает тебе больше мотивации, во время боя поднимается адреналин. Ты – чемпион по двум версиям, так, пожалуйста, доказывай, что так и есть на самом деле".

Также сообщалось, что Ломаченко готов к судебному махачу с промоутером Усика. Украинский Хайтек, ожидающий своего первого боя в Англии, элегантно поставил на место Эдди Хирна.

Напомним, в апреле Ломаченко отправил в нокаут британца Кроллу:

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Тег рыбалка, бокс, Василий Ломаченко

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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