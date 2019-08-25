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Рекордная победа за 11 секунд: как Гозали победил Муравицкого

25 августа, 09:31

Поединок стал самым непродолжительным в истории Bellator

Гозали и Муравицкий перед боем

Гозали и Муравицкий перед боем / Фото: Twitter

В американском Бриджпорте состоялся вечер смешанных единоборств Bellator 225. В одном из боев был зафиксирован рекорд турнира. В октагон вышли белорус Эдуард Муравицкий и израильтянин Авива Гозали.

С первых секунд боя Гозали пошел в атаку и провел прием из джиу-джитсу под названием узел ноги, скрутив пятку соперника. Муравицкому не удалось выйти из захвата и он сдался. Бой продолжался всего 11 секунд — он стал самым непродолжительным в истории Bellator.

Ранее мы писали, что турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским бойцом смешанных единоборств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет.

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Этим летом канадский боец MMA Чед Фримен помог в задержании подозреваемого в угоне автомобиля. Утром 42-летний Фримен обнаружил, что его автомобиль был угнан. Спустя несколько часов канадцу удалось найти машину. Фримен вступил в драку с угонщиком и повалил его на землю. Мужчина продолжил оказывать сопротивление, и спортсмен применил удушающий прием, используя воротник соперника.

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Фото: Facebook "Европейской солидарности"

Мы также сообщали, что экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе. По словам владельца клуба, Пенн был очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

Украинский чемпион Артем Далакян о боях между боксером и бойцом UFC:

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MMA смешанные единоборства Bellator

Источник: boxing-mma.com

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