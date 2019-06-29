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Реванш Джошуа – Руис: три даты боя

29 июня, 20:41

Боксеры встретятся в конце года в Нью-Йорке или Кардиффе

Руис победил Джошуа нокаутом
Руис победил Джошуа нокаутом. Фото: AFP

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, как продвигаются переговоры о повторном поединке его подопечного с чемпионом мира Энди Руисом. По словам функционера, сейчас рассматриваются три даты возможного реванша.

"Многие говорят, чтобы мы не соглашались на немедленный реванш с Руисом, и призывают взять промежуточный, легкий бой. Согласен с этой идеей, но Джошуа хочет встречи с Руисом. Это большой риск. Что касается даты и места проведения реванша, то мы рассматриваем США и Великобританию.

Бой может пройти 29 ноября или 7 декабря на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке или 14 декабря в Кардиффе. Эти три варианта рассматриваются сейчас", – приводит слова Хирна Boxingnews24.

Как мы сообщали, толстяк Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет.  29-летний американец перед боем Руис перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Кстати, украинец Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжелом весе. В будущем он может встретиться с Джошуа.


Тренировка Усика

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Тег бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис

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