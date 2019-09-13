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Реваншу быть! Фьюри и Уайлдер подписал контракт на два боя

13 сентября, 22:58

Боксерам осталось определиться с датами и местом поединков

Первый бой завершился вничью

Первый бой завершился вничью / Фото: AFP

Промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. Напомним, в первом поединке между Уайлдером и Фьюри, который состоялся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья раздельным решением судей.

"Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%. Я бы предпочел, чтобы второй бой прошел в Лас-Вегасе, но Уайлдер может возразить, ведь Фьюри сейчас – лицо Лас-Вегаса, это его город.

Мы уже обсуждаем с MGM даты боя и прочее. Есть вариант с 22 февраля. Я не имею ничего против проведения поединка в Британии, но вы должны понимать проблему: большой доход приходит от продаж платных трансляций. Говорят, в США бой посмотрят 2 млн семей. При ценнике в 40 долларов за трансляцию это 80 млн только от PPV. Если провести бой в Англии, то из-за разницы во времени мы не соберем таких денег в США", – цитирует Арума The Mirror.

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В эту субботу Тайсон Фьюри проведет бой в США против Отто Валлина. А перед этим Фьюри заявил, что может одной рукой победить Александра Усика, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

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Источник: sport24.ru

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