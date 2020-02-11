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Революция в боксе: WBC сокращает количество раундов в нетитульных боях

11 февраля, 11:17

12-раундовые поединки будут проходить только за мировое чемпионство или серебряные пояса

Фото kiev.klichko.org

Фото kiev.klichko.org

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил, что отныне 12-раундовые поединки будут проводиться только за мировое чемпионство и за серебряные пояса. Отметим, что из украинцев поясом WBC владеет Василий Ломаченко, выступающий в легкой весовой категории.

Таким образом, бои за региональные пояса по линии WBC теперь будут состоять из 10 или даже восьми раундов. Такое решение было единогласно одобрено Советом директоров WBC на основании рекомендации Медицинского комитета организации.

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В 1983 году WBC под руководством отца Маурисио Хосе Сулеймана сократил продолжительность чемпионских боев с 15 до 12 раундов. Теперь, 37 лет спустя, WBC предпринял следующий шаг для защиты боксеров.

Ранее мы сообщали, что украинский чемпион мира Артем Далакян 10 раундов боксировал со сломанной рукой. Несмотря на травму, Далакян отстоял титул сильнейшей "мухи" мирового бокса, а после восстановления ему организуют большой бой за объединение титулов.

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бокс WBC Маурисио Сулейман

Источник: Sportbox

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