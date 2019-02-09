Ричард Комми не сможет выйти на бой против Василия Ломаченко в апреле
Чемпион IBF получил травму в титульном бою и не сможет тренироваться два месяца
Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми (28-2, 25 КО) не сможет провести объединительный бой чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко (12-1, 9 КО), который мог состояться 13 апреля.
Ганец получил повреждение в своем последнем бою с россиянином Исой Чаниевым. У боксера проблема со связкой на правой руке. Обследование показало, что Комми вынужден пропустить из-за травмы 6-8 недель.
Вчера WBA дала отсрочку Ломаченко и разрешила ему провести бой за пояс IBF, которым владеет именно Комми.
Теперь Ломаченко придется искать нового соперника. Альтернативным вариантом для украинца считается британец Энтони Кролла, торги по бою с которым состоятся 13 февраля.
Ранее мы писали, что Василию Ломаченко не позволяют стать абсолютным чемпионом: его могут лишить одного из титулов. Украинский боксер рассказал о планах на ближайший бой.
Напомним, что WBA назвала лучшим боем года тот, в котором Ломаченко оказался в нокдауне. Украинец победил Линареса нокаутом в 10-м раунде и стал обладателем титула WBA.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Ричард Комми не сможет выйти на бой против Василия Ломаченко в апреле". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"