Ричард Комми не сможет выйти на бой против Василия Ломаченко в апреле

Чемпион IBF получил травму в титульном бою и не сможет тренироваться два месяца

Ричард Комми с поясом. Фото: Instagram

Ричард Комми не сможет выйти на бой против Василия Ломаченко в апреле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e96/186/5c5e961860825.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e96/186/5c5e961860825.jpg 2019-02-09T10:56:00+02:00 Бокс Чемпион IBF получил травму в титульном бою и не сможет тренироваться два месяца

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми (28-2, 25 КО) не сможет провести объединительный бой чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко (12-1, 9 КО), который мог состояться 13 апреля.

Ганец получил повреждение в своем последнем бою с россиянином Исой Чаниевым. У боксера проблема со связкой на правой руке. Обследование показало, что Комми вынужден пропустить из-за травмы 6-8 недель.

Вчера WBA дала отсрочку Ломаченко и разрешила ему провести бой за пояс IBF, которым владеет именно Комми.

Теперь Ломаченко придется искать нового соперника. Альтернативным вариантом для украинца считается британец Энтони Кролла, торги по бою с которым состоятся 13 февраля.

Ранее мы писали, что Василию Ломаченко не позволяют стать абсолютным чемпионом: его могут лишить одного из титулов. Украинский боксер рассказал о планах на ближайший бой.

Напомним, что WBA назвала лучшим боем года тот, в котором Ломаченко оказался в нокдауне. Украинец победил Линареса нокаутом в 10-м раунде и стал обладателем титула WBA.

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