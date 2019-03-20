Ринг для 31-летних: Майки Гарсия вызывает на бой Василия Ломаченко
"У Майки голова – как у Васи грудная клетка": известный промоутер – о будущем противостоянии
Американский боксер Майки Гарсия заговорил о желании помериться силами в ринге со своим украинским ровесником – 31-летним Василием Ломаченко.
Интересно, что о Ломе Майки вспомнил сразу после своего поражения от Эррола Спенса.
"Думаю, что я стану чемпионом в пяти весовых категориях. Собираюсь завоевать титул в полусреднем весе. Отдохну неделю или две и буду планировать будущее, – заявил Майки Гарсия. – Не знаю, буду ли я боксировать в легком весе или первом полусреднем. Мне комфортно балансировать между полусредним и легким весом, но я не смогу подняться в первый средний вес. Бой с Ломаченко? Это привлекательный вариант, и о нем говорят уже несколько лет. Это превосходный вариант для меня".
Как сообщалось ранее, Василий Ломаченко назвал имена двух самых желанных для себя соперников. Среди них – Майки Гарсия и Джервонта Дэвис.
Также сообщалось, что подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.
Ранее, сравнивая Василия Ломаченко и Майки Гарсию, известный промоутер Александр Красюк сказал "Сегодня": "У Майки голова – как у Васи грудная клетка".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Ринг для 31-летних: Майки Гарсия вызывает на бой Василия Ломаченко". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Маминькин сынок" из США назвал имя боксера, способного победить Ломаченко
По мнению бойца из зала Мейвезера, украинец не будет знать поражений до встречи с "Танком"