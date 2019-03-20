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Ринг для 31-летних: Майки Гарсия вызывает на бой Василия Ломаченко

Сегодня, 12:32

"У Майки голова – как у Васи грудная клетка": известный промоутер – о будущем противостоянии

Гарсия готов схлестнуться с Васей
Гарсия готов схлестнуться с Васей.
Ринг для 31-летних: Майки Гарсия вызывает на бой Василия Ломаченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/216/7d0/5c92167d03c0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/216/7d0/5c92167d03c0b.jpg Бокс "У Майки голова - как у Васи грудная клетка": известный промоутер - о будущем противостоянии

Американский боксер Майки Гарсия заговорил о желании помериться силами в ринге со своим украинским ровесником – 31-летним Василием Ломаченко. 

Интересно, что о Ломе Майки вспомнил сразу после своего поражения от Эррола Спенса.

"Думаю, что я стану чемпионом в пяти весовых категориях. Собираюсь завоевать титул в полусреднем весе. Отдохну неделю или две и буду планировать будущее, – заявил Майки Гарсия. – Не знаю, буду ли я боксировать в легком весе или первом полусреднем. Мне комфортно балансировать между полусредним и легким весом, но я не смогу подняться в первый средний вес. Бой с Ломаченко? Это привлекательный вариант, и о нем говорят уже несколько лет. Это превосходный вариант для меня".

Как сообщалось ранее, Василий Ломаченко назвал имена двух самых желанных для себя соперников. Среди них – Майки Гарсия и Джервонта Дэвис.

Также сообщалось, что подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.

Ранее, сравнивая Василия Ломаченко и Майки Гарсию, известный промоутер Александр Красюк сказал "Сегодня": "У Майки голова – как у Васи грудная клетка".

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия

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Сегодня|Спорт

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