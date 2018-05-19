Ринг-герл боев в смешанных единоборствах снялась в фотосессии в нижнем белье

Мерседес Террелл опубликовала в Instagram фотографии, на которых она демонстрирует свою идеальную фигуру

Модель и ринг-герл организации смешанных единоборств Bellator MMA Мерседес Террелл очень популярная в социальных сетях благодаря своих откровенным фотографиям. Сегодня девушка снова порадовала своих поклонников, опубликовав в Instagram серию снимков в нижнем белье. Фотографии уже собрали более 14 тысяч "лайков" и четырех сотен комментариев.

У Террелл смешана валлийская, мексиканская, немецкая и сицилийская кровь, а живет она на Южной Калифорнии и снимается для автомобильных журналов. Сама же Мерседес характеризует себя как искателя приключений и эксперта по путешествиям.









Мерседес Террелл

Мерседес Террелл

Мерседес Террелл

Мерседес Террелл

Девушка пользуется огромной популярностью в соцсетях, имея почти полмиллиона подписчиков, поэтому глупо было бы не заработать на этом. Красавица снялась для откровенного календаря, а теперь рекламирует его у себя на странице в Instagram.

Посоревноваться с Терелл может Арианни Селесте – американская фотомодель, одна из самых известных ринг-герлз смешанных единоборств. Шесть раз она получала премию World MMA Awards в категории ринг-герлз года.