Ронда Роузи получила устрашающую травму на съемках

Бывшая чемпионка абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ронда Роузи сломала палец на съемках телесериала. По задумке режиссера, в одной из сцен она должна была хлопнуть дверью, чтобы усилить драматический эффект. Но девушка перестаралась и попала себе по пальцу.
Ронда Роузи сломала руку во время турнира по реслингу
По словам очевидцев, Роузи в этом момент даже не вздрогнула. Она не стала жаловаться и в дальнейшем, а вместо этого продолжала оставаться в образе и закончила сцену. Только после того, как режиссер обратил внимание на кровь, Ронда наконец-то признала травму и отправилась к врачу, который диагностировал перелом пальца.
Ронде наложили шину, но это не помешало первой чемпионке UFC вернуться на следующий день на съемочную площадку. Ронда Роузи – бывший боец смешанных единоборств, на счету которой восемь поединков в UFC. В январе 2018 года Роузи дебютировала в самом известном в мире рестлинг-промоушене (WWE).
Ранее мы писали, что Ронда Роузи стала первой женщиной в Зале Славы UFC. Американка владела чемпионским поясом UFC в легчайшем весе.
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