Ронда Роузи завоевала первый чемпионский титул в рестлинге

Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи выиграла первый титул в рестлинге спустя семь месяцев после дебюта в крупнейшей компании WWE. Она победила Алексу Блисс в рамках турнира Summer Slam. Бой состоялся на арене в Бруклине и длился менее пяти минут. Роузи стала третьим бойцом, выигравшим UFC и WWE, и первой женщиной, которой это удалось.

31-летняя Ронда Роузи в 2007 году стала чемпионкой мира по дзюдо. В 2008 году стала первой американкой, завоевавшей бронзовую медаль по дзюдо на летних Олимпийских играх. Потом перешла в смешанные единоборства. Стала чемпионкой UFC, провела 14 боев. После 12 побед дважды подряд проиграла Холли Холм (ноябрь 2015) и Аманде Нуньес (31 декабря) и завершила карьеру.

Напомним, что в мае этого года Ронда Роузи заявила, что планирует стать мамой. Спортсменка уже на протяжении трех лет замужем за Трэвисом Брауном и, вероятно, готова отойти от активной спортивной карьеры.

Ранее мы писали, что Ронда Роузи стала первой женщиной в Зале Славы UFC. Американка владела чемпионским поясом UFC в легчайшем весе.