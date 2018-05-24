России не удалось заполучить бой Усик – Гассиев

На сегодня представители Всемирной боксерской суперсерии запланировали пресс-конференцию, на которой должны были объявить о месте проведения финала в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

В переговорах приняли участие генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, промоутерская компания "Урал Бокс Промоушен" и руководств WBSS. Однако стороны не достигли компромисса по месту и времени проведения боя. Новый раунд переговоров пройдет на следующей неделе, сообщает boxing-mma.com.

Напомним, что изначально бой обладателя поясов WBO и WBC Александра Усика и чемпиона мира по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии. Однако в конце апреля встречу перенесли из-за травмы украинца. Теперь российская сторона хочет организовать поединок в Москве после ЧМ-2018 по футболу.

Тем не менее, Усик категорически отказывается проводить бой с Гассиевым в России. Придерживается такого же мнения и промоутер Усика Александр Красюк. Он заявил,что никто не сможет заставить украинца драться в Москве.