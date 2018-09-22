"Неустойчив в психологическом плане": что российский тренер думает о чемпионе мира по боксу

Экс-тренер российского боксера супертяжелой весовой категории Александра Поветкина Александр Зимин оценил шансы "Русского Витязя" в бою с британцем Энтони Джошуа, заявив, что Джошуа не очень устойчив в психологическом плане. Поединок Джошуа – Поветкин пройдет в субботу, 22 сентября, в Лондоне.

"С дальней дистанции такого соперника достать сложнее. Учитывая рост и размах рук британца, Александру будет важно в этом бою выйти на среднюю дистанцию, так как на этом расстоянии его комбинации представляют наибольшую опасность для любого противника. Здесь нужно добиваться акцентированных точных ударов, развивая повторные ударные действия. Энтони Джошуа – хороший боксер, но не самый устойчивый в плане психологии. При удачном технико-тактическом раскладе Саша может найти правильный момент для завершения поединка", – рассказал тренер Александр Зимин.

Рост Энтони Джошуа – 198 сантиметров, размах рук – 208 см. Александр Поветкин по этим показателям уступает британскому боксеру: рост россиянина составляет 188 см, а размах рук равен 191 см. Ранее мы писали, что Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11 килограмм: вес британца – 111,8 кг, россиянина – 100,7 кг.

Бой Поветкина с Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону поединка будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF. Интересно, что уже известна и дата следующего поединка Энтони Джошуа – он состоится 13 апреля 2019 года также на стадионе "Уэмбли", соперник пока неизвестен.