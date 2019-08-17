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Россияне шарахаются от Усика: еще один боксер отказался встречаться с украинцем

Сегодня, 14:46

Украинец продолжает поиски соперника на первый бой в супертяжелом весе

Александр Усик

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Российский супертяжеловес Андрей Федосов мог стать соперником абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика в дебютном бою в супертяжах 12 октября в Чикаго. Об этом сообщает BoxingScene.

Источник сообщает, что представители украинца контактировали со стороной россиянина, но его промоутер Мэтт Роулэнд заявил, что поединок точно не состоится в октябре. Ранее от боя с Усиком отказался другой российский боксер Александр Поветкин.

"Я показал предложение от команды Усика менеджерам Федосова, и, видимо, им понравилась эта идея. Но когда Андрей вернулся в Штаты 13-го августа, они решили все-таки провести разогревочный поединок в октябре. После этого мы вновь рассмотрим бой с Усиком или любым другим топовым супертяжеловесом.

У Андрея было сломано запястье, которые теперь вылечили. Мне нравится это бой, поскольку Усик долго был вне ринга, тем более это его первый опыт в супертяжелом весе, кто знает, что произойдет. Андрей Федосов безусловно умеет боксировать. Надеюсь, у нас снова будет шанс устроить это бой для Андрея после 12-го октября", – приводит слова Роулэнда Boxing Scene.

Андрей Федосов одержал 31 победу на профессиональном ринге (25 нокаутом) и потерпел три поражения (одно – нокатутом). В рейтинге супертяжеловесов на сайте boxrec.com 33-летний россиянин занимает 46-е место.

Смотрите видео тренировки Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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бокс Александр Усик Андрей Федосов

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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