Россиянин Бивол в андеркарте боя Усика защитил титул чемпиона мира

Дмитрий Бивол / Фото: Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол в андеркарте поединка Александра Усика против американца Чазза Уизерспуна провел защиту титула чемпиона мира в полулегком весе по версии WBA против доминиканца Ленина Кастильо. Напомним, на нашем сайте доступен онлайн Усик – Уизерспун.

Россиянин выглядел в ранних раундах более активным в ринге и отправил своего соперника в нокдаун. Кастильо сумел вернуться в бой и даже создал своему сопернику проблемы. Тем не менее, судьи единогласно отдали победу Биволу: 120:107 и дважды 119:108.

Напомним, ранее Александр Усик отреагировал на слова Тайсона Фьюри, дескать, британец готов боксировать с ним одной рукой. "Фьюри сказал, что побьет меня с одной рукой, привязанной за спиной? Знаете, сколько таких было? Пускай не смешит меня", – заявил Александр.

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Также мы опубликовали астропрогноз на карьеру украинца в хэвивейте: "Юпитер с Сатурном на 12 лет сделают Усика королем супертяжей". Известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что звезды сулят украинскому боксеру-Козерогу.

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Как мы писали ранее, перед своим дебютом в супертяжах Усик признался, что заставит его уйти из бокса. "Хочу завоевать все титулы – и домой, – заявил Александр. – Растить детей, учить с ними языки. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Смотрите, как Усик готовился к дебюту в хэвивейте:

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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