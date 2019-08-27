Россиянин или американец: назван шорт-лист возможных соперников Усика на бой в Чикаго

Украинец не хочет драться с боксером из РФ, но промоутер продолжает настаивать на этом варианте

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок украинского боксера против камерунского француза Карлоса Такама окончательно сорвался. При этом Хирн назвал двух возможных соперников для Александра на 12 октября в Чикаго. Среди них оказался Андрей Федосов – и это несмотря на категорическое нежелание Усика драться с россиянами.

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"Такам подписал контракт с кем-то другим. Пусть они сами себя оценивают, но он поступил глупо, – отметил Эдди Хирн в комментарии Xicana Boxing. - Что касается соперника для Усика, то есть несколько имен. Мы говорим с россиянином Андреем Федосовым и американцем Брайантом Дженнингсом. Усик будет в Лондоне на бое Ломаченко против Кэмпбелла, и мы обсудим его соперника".

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При этом Эдди Хирн отказался оценивать шансы Усика в возможном поединке с победителем противостояния Джошуа – Руис. "Усик – гений, – заявил сопромоутер украинца. – Но надо учитывать, что мы говорим о супертяжелом весе".

Напомним, ранее Усик объяснил, почему он отказывается от соперников из России. "Федосов не будет моим соперником. Как и Поветкин… Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец… Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, дерьма, которое будет литься с обеих сторон", – заявил украинец.

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