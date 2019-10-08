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Россиянин точно не будет соперником Усика: промоутер – о поисках замены Спонгу

8 октября, 13:20

Промоутер успокоил болельщиков - бой 12 октября точно состоится

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

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Менеджер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк успокоил болельщиков боксера – Александр выйдет на ринг 12 октября. Правда, пока не известно, кто станет его соперником. Напомним, накануне стало известно, что соперник Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест. Бой, запланированный на 12 октября в Чикаго отменен.

Сразу после этого в сети появилась информация, что 42-летний россиянин Александр Устинов согласился стать соперником Усика. Но промоутер поспешил опровергнуть эту информацию.

"Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 числа. Но россиянин Александр Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие", – сказал Красюк.

Александр Усик предыдущий бой провел в ноябре прошлого года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью. После этого украинец объявило переходе в супертяжелый вес, но дебютировать в новом дивизионе у него никак не получается. В мае этого года из-за травмы у Усика сорвался бой против Карлоса Такамы. Всего украинец провел на профиринге 16 боев и все выиграл (12 – нокаутом).

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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бокс Александр Усик Александр Устинов Александр Красюк Тайрон Спонг

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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