Российский боец эффектно "вырубил" украинского Доктора ногой в челюсть

Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире "Битва в Волгограде".

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Через 42 секунды после начала поединка Мухтаров в падении попал ногой в челюсть соперника. По итогам турнира россиянин получил приз стоимостью три тысячи долларов за лучший нокаут.

Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова

Видео: YouTube-канал Алексея Ульянова

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Теперь на счету Мухтарова пять побед в пяти боях. Сафронов проиграл 31-й раз в карьере при 26 победах.

Анатолию Сафронову 36 лет, также является бойцом смешанных единоборств. Его прозвище "доктор", а статистика украинца не сильно впечатляет – 25 побед при 32 поражениях.

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Также мы писали, что что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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