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Российский боец Емельяненко в пьяном виде фотографировался с фанатами на улице

8 ноября, 10:14

Боец активно готовится к предстоящему поединку

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко / Фото: Instagram

Скандально известный российский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в тяжелом весе, Александр Емельяненко был замечен в нетрезвом виде на улице.

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В Сеть попало видео, на котором российский боец Александра Емельяненко фотографируется с людьми на улице в нетрезвом виде.

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Напомним, что 29 ноября в Москве у Емельяненко запланирован боксерский поединок против силача Михаила Кокляева.

38-летний Емельяненко в карьере одержал 28 побед (20 – нокаутом), потерпел семь поражений и один поединок завершился вничью. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения за совершение насильственных действий сексуального характера, в ноябре 2016 года он освободился условно-досрочно.

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Также мы писали, что Александр Емельяненкообвенчался с женой, с которой перед этим развелся.

А недавноЕмельяненко досталось от коллег за леща ученику. "Позор! Показал силу на слабых", – полетели обвинения в адрес россиянина.

Смотрите, как к возможному бою в ММА готовится боксер Ломаченко

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бокс MMA Александр Емельяненко

Источник: Сегодня|Спорт

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