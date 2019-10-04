Российский боец ММА похвастался тем, как поборол огромного медведя

Максим Новоселов сразился с животным в клетке

Максим Новоселов / Фото: Instagram

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Российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Максим Новоселов выложил видео, на котором он борется с медведем. Соотвествующее видео он выложил у себя в Instagram. Ранее мы писали, что Нурмагомедов "слился" после вызова Ибрагимовича.

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"Медведь на медведя. Это был мой мед", – подписал видео Новоселов.

Новоселов вошел в клетку и прижал медведя к стене. Хищник пытается сопротивляться, но 130-килограммовый боец смешанного стиля свалил его на землю.

Новоселов должен выступить 12 октября на турнире Fight Nights Global 94, его соперником должен стать экс-боец UFC Дмитрий Смоляков.

Также мы писали, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

Кстати, сам Фергюсон пугает Нурмагомедова окровавленными соперниками. Американский легковес обратился к президенту UFC Дэйне Уайту с просьбой организовать бой с Хабибом Нурмагомедовым 14 декабря.

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