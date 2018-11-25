Российский боксер Бивол в четвертый раз защитил чемпионский титул

Сегодня, 11:54

Все трое судей отдали победу действующему чемпиону


Россиянин Дмитрий Бивол (15-0, 11 KO) уверенно защитил звание чемпиона мира по версии WBA в весе до 79,4 кг от посягательств ветерана из Канады Жана Паскаля (33-6-1, 20 KO). Счет судейских записок по окончании 12 раундов составил 119:109, 119:109 и 117:111 в пользу Дмитрия Бивола.

В четвертом раунде канадец побывал на настиле ринга, но рефери решил, что Паскаль поскользнулся и счёт не открыл.

Это была уже четвертая защита чемпионского пояса Биволом. Россиянин сначала завоевал титул временного чемпиона WBA, а незадолго до поединка против Трента Броадхерста в ноябре 2017 года его назначили полноценным чемпионом организации.

Напомним, вчера российский боксер Денис Лебедев победил Майка Уилсона единогласным решением судей и бросил вызов украинцу Александру Усику. Промоутер россиянина заявил, что WBA обязала Усика провести с Лебедевым защиту титула. Стороны должны договориться до 10 марта.

Напомним, что Александр Усик остался абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. 10 ноября украинский боксер уверенно сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF, нокаутировав Тони Беллью в восьмом раунде боя в Манчестере.
видео, бокс, Жан Паскаль, Дмитрий Бивол

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Источник:

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