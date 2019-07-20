Российский боксер находится в тяжелом состоянии после первого поражения в карьере

Боксер сам попросил остановить бой, а затем его состояние ухудшилось

Максим Дадашев. Фото: Getty Images

Российский боксер Максим Дадашев, выступающий в первом полусреднем весе, находится в больнице в критическом состоянии после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщает fightnews.com. Встреча, проходившая в американском городе Оксон Хилл, завершилась досрочной победой Матиаса – после 11-го раунда 28-летний россиянин отказался от продолжения поединка.

После боя состояние Дадашева ухудшилось, он потерял сознание и его доставили в больницу. По данным сайта, у россиянина начался отек мозга, теперь ему предстоит операция.

Поражение от Матиаса стало первым в профессиональной карьере Дадашева. До этого российский боксер одержал 13 побед, 11 из них – нокаутом.

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