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Российский боксер находится в тяжелом состоянии после первого поражения в карьере

20 июля, 11:09

Боксер сам попросил остановить бой, а затем его состояние ухудшилось

Максим Дадашев
Максим Дадашев. Фото: Getty Images

Российский боксер Максим Дадашев, выступающий в первом полусреднем весе, находится в больнице в критическом состоянии после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщает fightnews.com. Встреча, проходившая в американском городе Оксон Хилл, завершилась досрочной победой Матиаса – после 11-го раунда 28-летний россиянин отказался от продолжения поединка.

После боя состояние Дадашева ухудшилось, он потерял сознание и его доставили в больницу. По данным сайта, у россиянина начался отек мозга, теперь ему предстоит операция.

Поражение от Матиаса стало первым в профессиональной карьере Дадашева. До этого российский боксер одержал 13 побед, 11 из них – нокаутом.

Ранее мы писали, что легендарного боксера из Зала славы насмерть сбила машина. Пернелл Уитакер завоевывал Олимпийское "золото" и становился абсолютным чемпионом мира в профессионалах.

Ранее мы писали, что умер другой легендарный боксер из Зала славы. Панамец Эусебио Педроса 19 раз защищал чемпионский титул.

Напомним, что появились подробности гибели российской гандболистки. Екатерина Королева утонула после вечеринки, посвященной окончанию чемпионата Европы.

Хирурги не подтвердили травму Василия Ломаченко:


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Тег бокс, боксер, отек, Максим Дадашев

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Р-спорт

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