Российский боксер посмертно получил золотую медалью Евразийской федерации профессионального бокса

Максим Дадашев скончался после боя с Субриэлем Матиасом в США

Максим Дадашев / Фото: AFP

Погибший российский боксер Максим Дадашев посмертно награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса. Дадашев 19 июля в США проиграл Субриэлю Матиасу. Победитель этого боя получал статус обязательного претендента на бой за чемпионский титул по версии IBF. После поединка состояние 28-летнего россиянина ухудшилось, он потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже боксеру потребовалась операция в связи с отеком мозга, но спасти Дадашева не удалось.

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Награду от EBP получили менеджер Дадашева Эгис Климас и тренер россиянина Бадди Макгирт.

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Как мы сообщали, жена Дадашева назвала виновного в смерти спортсмена. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".

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