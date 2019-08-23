Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Российский боксер посмертно получил золотую медалью Евразийской федерации профессионального бокса

23 августа, 12:46

Максим Дадашев скончался после боя с Субриэлем Матиасом в США

Максим Дадашев

Максим Дадашев / Фото: AFP

Погибший российский боксер Максим Дадашев посмертно награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса. Дадашев 19 июля в США проиграл Субриэлю Матиасу. Победитель этого боя получал статус обязательного претендента на бой за чемпионский титул по версии IBF. После поединка состояние 28-летнего россиянина ухудшилось, он потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже боксеру потребовалась операция в связи с отеком мозга, но спасти Дадашева не удалось.

Вдова боксера: "Врач сказал: "Он сейчас умрет". Мне поставили стул, я видела его последнее дыхание"

Реклама

Награду от EBP получили менеджер Дадашева Эгис Климас и тренер россиянина Бадди Макгирт.

В тренде
День Независимости: как Украина отмечает праздник
24 августа отмечаем День Независимости Украины 2019 Фото: goodfon

Как мы сообщали, жена Дадашева назвала виновного в смерти спортсмена. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".

Алина Шатерникова – о промоутерах бокса  и второй работе боксеров:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бокс боксер Максим Дадашев

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старика
Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старикаБокс
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весеБокс
Владимир Кличко катается на серфинге по ночному Днепру: эффектное видео
Владимир Кличко катается на серфинге по ночному Днепру: эффектное видеоБокс
Бой легенд в UFC: Миочич брутально нокаутировал Кормье в
Бой легенд в UFC: Миочич брутально нокаутировал Кормье в "клетке" АнахаймаБокс
От Кличко – к Поветкину: украинский гигант согласился помочь Русскому Витязю победить Фьюри
От Кличко – к Поветкину: украинский гигант согласился помочь Русскому Витязю победить ФьюриБокс
Украина против России: драка непобедимых Гвоздика и Бетербиева подтверждена официально
Украина против России: драка непобедимых Гвоздика и Бетербиева подтверждена официальноБокс

Новости партнеров

Loading...