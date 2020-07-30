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Российский боксер Поветкин поможет Чисоре готовиться к бою с украинцем Усиком

30 июля, 18:12

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Витязь" уже 22 августа сразится в Британии за звание претендента с Диллианом Уайтом

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик продолжает подготовку к бою с британцем Дереком Чисорой. Встреча ожидается в Великобритании в октябре. На днях промоутер Чисоры рассказал, как Дерек побьет Александра Усика.

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Тем временем, стало известно, 36-летний Дерек по прозвищу "Война" проведет несколько спарринг-сессий с россиянином Александром Поветкиным. Сам "Русский Витязь" 22 августа оспорит с британцем Диллианом Уайтом звание официального претендента на титульный бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Их бой состоится в поместье промоутера Эдди Хирна. О своих планах провести 10 дней в компании с Чисорой Поветкин рассказал в Instagram.

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Напомним, в 2013 году российский боксер в Москве проиграл по очкам бой украинцу Владимиру Кличко – в то время чемпиону мира по трем версиям. Всего в карьере 40-летнего "Витязя" – 35 побед при двух поражениях и одной ничьей.

Недавно Усик весело потроллил Чисору на берегу Черного моря в компании с Ломаченко.

Смотрите, как Александру подарили щенка немецкой овчарки:

Усику подарили щенка овчарки Видео: Instagram
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бой бокс Александр Поветкин Александр Усик Дерек Чисора спарринг
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