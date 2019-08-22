Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Российский боксер Андрей Федосов (31-3, 25 КО) дал согласие на бой против украинца Александра Усика (16-0, 12 КО). Команда Федосова изначально отказалась от проведения боя против Усика, желая перед этим провести разогревочный бой в октябре, но теперь изменила свое решение. Бой между Александром Усиком и Андреем Федосовым состоится 12 октября в Чикаго.

Для Усика это будет дебютный бой в супертяжелом весе. Украинский боксер должен был встретиться с Карлосом Такамом, но поединок с 38-летним камерунцем близка к срыву. Такам до сих пор не подписал контракт на бой.

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Напомним, ранее Александр Усик назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем реванша Энди Руис – Энтони Джошуа. Матч-реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Что интересно, гонорар британца составит 30 миллионов долларов, тогда как действующий чемпион WBO, IBF и IBO – Руис – заработает лишь девять миллионов. .

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Как мы писали ранее, Усик вооружился ракушкой и начал спарринг-подготовку к своему дебюту в супертяжах. "Пользуясь привилегиями знать этого парня, сижу в ринг-сайде и бесплатно смотрю, как работает абсолютный чемпион мира. Красиво!" – поделился своими впечатлениями от спарринг-сессии Усика очевидец – известный украинский боксер Александр Гвоздик.

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Усик танцует за рулем машины

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