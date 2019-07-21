Российский боксер – в коме: появились подробности состояния Дадашева после удаления части черепа

Как рассказал тренер россиянина, отека мозга больше нет, но состояние боксера по-прежнему критическое

Максим Дадашев. Фото: Getty Images

Российский боксер первого полусреднего веса 28-летний Максим Дадашев введен в медикаментозную кому. Об этом сообщает Washington Post. Врачи приняли такое решение после проведения операции. Как мы писали ранее, Дадашеву удалили правую сторону черепа из-за образовавшейся опухоли. "В течение пары дней опухоль должна снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место, врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни", – говорил менеджер спортсмена Эгис Климас.

Накануне Максима Дадашева навестил один из его тренеров Донатас Янушевичюс, на выходе из больницы сказавший: "Сейчас он находится в критическом состоянии, но врачи говорят, что он стабилен. Знаем, что кровоизлияние остановлено, отека мозга больше нет. Так что кое-какие положительные новости все же появились. Будем надеяться на лучшее и молиться".

Напомним, в ночь на 20 июля в Оксон-Хилле, штат Мэриленд, состоялся вечер профессионального бокса. В одном из поединков встретились Максим Дадашев и Сабриэль Матиас. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В 11-м раунде команда Дадашева остановила схватку. К тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьезные. После завершения встречи боксеру стало плохо и его экстренно госпитализировали.

Смотрите, как к дебюту в супертяжах готовится Александр Усик

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Российский боксер – в коме: появились подробности состояния Дадашева после удаления части черепа". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"