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Российский друг Усика и Ломаченко погорел на допинге: Беспутина поймали на ускорителе роста

15 января, 09:28

Раскрыли незаконный секрет непобедимого Александра Беспутина - он выигрывал благодаря лигандролу

Усик и Беспутин

Усик и Беспутин / Фото: Instagram

Российский друг Василия Ломаченко и Александра Усика – непобедимый боксер Александр Беспутин (14-0, 9 КО) – погорел на допинге. Как стало известно сегодня, Беспутин не без помощи запрещенных препаратов одолел другого россиянина Раджаба Бутаева в поединке за вакантный титул "регулярного" чемпиона WBA в полусреднем весе, который состоялся в Монако 30 ноября прошлого года.

Яркое видео боя Беспутин – Бутаев, в котором победитель дрался под допингом

В допинг-пробе 28-летнего российского боксера Александра Беспутина было обнаружено запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033).

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Александр Беспутин и Василий Ломаченко

Карл Моретти, вице-президент промоутерской компании Top Rank, под эгидой которой выступают Александр Беспутин и Василий Ломаченко, ограничился кратким комментарием: "Мы знаем об этом и обсуждаем все детали с его командой. Больше ничего не могу сказать".

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Отметим, что Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и ускоряет рост мышечной массы тела. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

Александр Беспутин

Добавим, что прямо во время боя с Раджабом Бутаевым в Монако Беспутин получил от Ломаченко по телефону совет,во многомблагодаря которому, считалось, выиграл тот поединок."У него печень открыта", – передал тогда Беспутину через находившегося в зале Александра Усика Василий.

Напомним, что в конце прошлого года за махинации с допингом исполком ВАДА отстранил Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом на четыре года. Выступать на этих соревнованиях спортсмены из РФ смогут только в нейтральном статусе, если получат соответствующее разрешение.

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бокс Василий Ломаченко допинг Александр Усик Александр Беспутин

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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