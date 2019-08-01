Российский кикбоксер сломал девушке лицевую кость за отказ сварить суп

Боец Виталий Крутолевич, проживающий в Санкт-Петербурге, избил свою девушку из-за того, что она отказалась сварить ему суп. Спортсмен занимается кибоксингом и тайским боксом. Он выступал в финале Кубка мира по K-1.
Как сообщается, он жил вместе со своей девушкой Анастасией. По ее утверждению, спортсмен жил за ее счет. Однажды Крутолевич разбудил девушку и потребовал сварить суп. Она отказалась и получила удар по лицу.
Спортсмен сломал девушке лицевую кость в нескольких местах. Она перенесла операцию и лечилась около года. Экспертиза доказала, что ее здоровью был нанесен тяжкий вред. Теперь уголовное дело может отправиться в суд.
В трендеНАБУ проводит обыски в "Украэрорухе"
Ранее мы писали, что в России в реке нашли труп бывшего чемпиона по кикбоксингу: у него была прострелена голова. Тело экс-чемпиона России и Германии по кикбоксингу вытащили из воды на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге.
В прошлом году пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу была обнаружена мертвой дома. Причина смерти 23-летней Дианы Каратеевой – отравление угарным газом.
Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк