Девушка перенесла операцию и лечилась около года

/ Фото: Getty Images

Российский кикбоксер сломал девушке лицевую кость за отказ сварить суп https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%20%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80,%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D1%86,%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%20%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80,%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D1%86,%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA 2019-08-01T15:09:00+03:00 Бокс Девушка перенесла операцию и лечилась около года

Боец Виталий Крутолевич, проживающий в Санкт-Петербурге, избил свою девушку из-за того, что она отказалась сварить ему суп. Спортсмен занимается кибоксингом и тайским боксом. Он выступал в финале Кубка мира по K-1.

Как сообщается, он жил вместе со своей девушкой Анастасией. По ее утверждению, спортсмен жил за ее счет. Однажды Крутолевич разбудил девушку и потребовал сварить суп. Она отказалась и получила удар по лицу.

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Спортсмен сломал девушке лицевую кость в нескольких местах. Она перенесла операцию и лечилась около года. Экспертиза доказала, что ее здоровью был нанесен тяжкий вред. Теперь уголовное дело может отправиться в суд.

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