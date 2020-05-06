Российский промоутер предложил Тайсону поединок с Емельяненко: "Миллиончик найдется"

Возвращение в спорт легендарного американского боксера Майка Тайсона вызвало большой ажиотаж. Ему уже даже нашли соперника. Так, российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что пообщался с Тайсоном по поводу возможного поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко. Ранее мы сообщали, что в России хотят организовать бой Майка Тайсона против боксера, побившего Виталия Кличко.

"Вчера мы связались с Тайсоном. Звонок был по другой теме, но мы обсудили и его намерение вернуться на ринг. Он спросил, есть ли возможность провести бой в России. Я ему предложил выступить в рамках промоушена WTKF — в Беларуси. Соперники на выбор — Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. Поединок по правилам бокса. Статус — выставочный бой. Тайсон спросил, найдется ли у меня миллиончик. Я ответил, что найдется", — цитирует Хрюнова "Спорт-экспресс".

Майк Тайсон / Фото: Reuters

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Ранее сам Емельяненко заявлял, что хотел бы провести с Железным Майком несколько раундов: "Понимаю, что я не боксер, но с удовольствием бы с ним потолкался. Тем более он не хочет длительных поединков. Он хочет четырехраундовый бой, потому что больше не вытянет".

Мы также сообщали, что скандальный Емельяненко рассказал о своем заключении: "На зоне я был блатным".

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

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