Российского боксера поставили на колени в Польше: видео нокаута Чудинова
Россиянин неудачно попытался завоевать интернациональный титул чемпиона Польши
Российский боксер Дмитрий Чудинов (21-5-2, 13 КО) неожиданно проиграл поляку Роберту Парзечевски (23-1, 16 КО) в поединке за интернациональный титул чемпиона Польши во втором среднем весе. Поединок продлился всего два раунда и завершился досрочной победой хозяина ринга.
Чудинов уступал оппоненту в физической мощи и скорости, но попытался действовать первым номером. Во 2-й трехминутке Парзечевски поймал Чудинова контрхуком, и тот оказался на канвасе. Россиянин продолжил бой, но попал под град атак поляка. Казалось, развить успех Парзечевски не сумел, но практически сразу же Чудинов пропустил мощный правый хук, который и поставил точку в противостоянии.
Как сообщалось ранее, 25 мая в США Александр Усик проведет первый бой в новой для себя весовой категории – против Карлоса Такама. Вероятность победы украинца оценили в 80 процентов.
При этом Александр рассказал о своем весе перед боем с Такамом: "Во мне пока 97-98 килограммов. Но ем я все, что захочу. Если увижу что-нибудь сладенькое, я могу себе это позволить".
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