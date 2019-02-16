Российскому бойцу тяжело ходить после удара в пах в поединке ММА

Бойцу Сергею Харитонову диагностировали гематому после боя с Мэттом Митрионом, который продлился всего 15 секунд

Сергей Харитонов после удара в пах.

Российскому бойцу тяжело ходить после удара в пах в поединке ММА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7d3/2b5/5c67d32b508ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7d3/2b5/5c67d32b508ba.jpg 2019-02-16T11:09:34+02:00 Бокс Бойцу Сергею Харитонову диагностировали гематому после боя с Мэттом Митрионом, который продлился всего 15 секунд

Россиянину Сергею Харитонову диагностировали гематому после боя с американцем Мэттом Митрионом. Напомним, что поединок был признан несостаявшимся из-за удара в пах. Американский боец на 15-й секунде попытался нанести удар ногой, но случайно попал в пах сопернику. Россиянин оказался на полу, на котором пролежал несколько минут, а его лицо было наполнено болью. Сразу после боя Харитонов был доставлен в больницу.

"Сергей прошел обследование, ему сделали УЗИ. Диагностирована гематома, ничего страшного. Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться", – приводит ТАСС слова представителя команды Харитонова.

В активе 38-летнего Харитонова 28 побед и 6 поражений, у 40-летнего Митриона 13 побед и 6 поражений.

"Сейчас находимся в больнице. Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно. Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль", - рассказал наставник российского бойца.

Также стало известно, что Сергей Харитонов и американец Мэтт Митрион получат причитающиеся им гонорары за бой на турнире Bellator 215, несмотря на то, что он был признан несостоявшимся.

Митрион принес извинения Харитонову за использование запрещенного приема.

Ранее мы писали, что на турнире по ММА рефери спровоцировал массовую драку. Секунданты бойцов начали выяснять отношения после того, как судья вовремя не остановил поединок.

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Источники: Сегодня|Спорт , РСпорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.