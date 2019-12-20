Рубка красоток и возвращение "Воителя": все о вечере боев Bellator 235

Джош Барнетт по прозвищу "Воитель" возвращается после трехлетнего перерыва в шоу "Приветствуем войска" на Гавайях

Вечер боев Bellator 235 пройдет в ночь на 21 декабря

В Гонолулу на Гавайях в пятницу пройдет вечер боев смешанных единоборств Bellator 235. Шоу носит название Salute the Troops (приветствуем войска – перевод), поскольку неподалеку от Гонолулу находится большая база военно-морских сил США – Перл-Харбор. Таким образом организаторы хотят отдать дань уважения американским военным.

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Bellator 235: когда начало. Вечер боев начнется в 20:45 по времени восточного побережья США, в это время в Украине будет 03:45 субботы, 21 декабря. Главные бои стартуют в 22:00 местному или в 05:00 утра субботы по Киеву.

Bellator 235: где смотреть трансляцию. В прямом эфире на территории Украины шоу не покажут. Смотреть бои можно в эфире спутникового канала Матч Боец с 05:00.

В расписании Bellator 235 значится восемь поединков. Главный – бой опытного экс-бойца UFC американца Джоша Барнетта против бразильца Ронни Маркеса. 42-летний Барнетт дебютирует в промоушене Bellator и он – большой фаворит, эксперты прогнозируют его победу даже несмотря на 11-летнюю разницу в возрасте с соперником.

Джош Барнетт – Ронни Маркес / Фото: Instagram

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Джош Барнетт по прозвищу "Воитель" имеет за плечами 43 поединка в смешанных единоборствах (35 побед, 8 поражений), он дебютировал в MMA в далеком 1997 году. Но последние три года американец не выходил в клетку, свой последний бой он провел в сентябре 2016 года, когда победил белоруса Андрея Орловского в главном бою вечера UFC. В активе Барнетта также есть победы над Александром Емельяненко, Сергеем Харитоновым, Фрэнком Миром. В свою очередь, 31-летний Ронни Маркес провел 26 поединков в ММА: 19 побед, 7 поражений, и его соперники были ниже уровнем.

Также болельщики очень ждут женский бой Алехандра Лара – Вета Артега. Он считается конкурентным, эксперты не видят в этом бою явного фаворита. Букмекеры отдают небольшое предпочтение колумбийке Ларе.

Алехандра Лара – Вета Артега / Фото: Instagram

25-летняя Алехандра Лара в ММА провела 11 поединков и одержала 8 побед, в последнем бою она нокаутировала Тейлор Тернер в первом раунде. 32-летняя американка Вета Артега имеет за плечами всего 8 боев в смешанных единоборствах: 5 побед и 3 поражения.

Смотрите видео взвешивания участников шоу Bellator 235:

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Прогноз на бои Bellator 235

Джош Барнетт – Ронни Маркес

1.30 – 3.45, шансы 73% – 27%

Джоуи Дэвис – Крис Сиснерос

1.05 – 9.20, шансы 90% – 10%

Тайвэн Клэкстон – Брайдон Акео

1.22 – 4.20, шансы 77% – 23%

Алехандра Лара – Вета Артега

1.77 – 2.03, шансы 53% – 47%

Эрик Перес – Тоби Мисеч

1.25 – 3.88, шансы 76% – 24%

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Боец MMA проплыла под водой 50 метров Видео: Instagram

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