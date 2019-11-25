Руис приготовился к нескольким версиям Джошуа в матче-реванше звездных супертяжей

Поединок за звание чемпиона мира по трем версиям пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря

Энди Руис готов к трудностям / Фото: BoxingScene

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Меньше двух недель остается до матча-реванша британца Энтони Джошуа и американца Энди Руиса-младшего. Напомним, летом Руис неожиданно нокаутировал обидчика Владимира Кличко. Теперь парни сойдутся 7 декабря в Саудовской Аравии. Недавно мы писали, что Руис похудел перед декабрьским поединком.

Интересно, что скинул несколько килограммов и Джошуа – после критических замечаний, что набирает слишком много мышечной массы. Теперь эксперты полагают, что Энтони будет гораздо больше двигаться, удерживая Руиса на расстоянии. Но тот к подобному готов:

"У нас есть спарринг-партнеры, бегающие вокруг и ловкие. У меня много разных боксеров-помощников на случай, если он попытается изменить свой стиль. Я провел почти трехмесячный лагерь, в которой мы на практике оттачивал то, что собирается делать Джошуа".

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Руис объяснил, что он все еще голоден к победам:

"Никто не говорил, что будет легко. Самое сложное – это тренироваться, вставать по утрам, бегать, ходить в спортзал. Самая легкая часть – выступать. Но если у вас есть мотивация побеждать, тогда это дает вам преимущество в реализации своих желаний".

Смотрите, как Энди Руис проводит тренировку незадолго до боя с Энтони Джошуа

Энди Руис на тренировке Видео: Instagram

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