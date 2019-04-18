Русские подождут: в WBO отреагировали на попытки отобрать пояс у Ломаченко

Украинец имеет полтора года, чтобы провести обязательную защиту титула WBO, пока у него нет официального претендента

Василий Ломаченко. Фото: AFP

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель сообщил, что обладатель чемпионского пояса в полулегком весе украинец Василий Ломаченко не имеет обязательного претендента. Обязательную защиту титула WBO Ломаченко должен провести в течение полутора года с момента победы над Педрасой 10 декабря прошлого года.

"У Ломаченко пока нет обязательного претендента", – сказал Валькарсель, – "у него есть 18 месяцев с момента боя с Педрасой для того, чтобы провести обязательную защиту титула".

Как сообщалось ранее, россияне хотят отобрать у Василия Ломаченко чемпионский пояс WBO. Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что занимается правом российского боксера Романа Андреева провести бой с украинцем: "Василий, вот ты либо оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, либо немедленно встреться с Романом".

Также сообщалось, что Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей". Боксер с гондурасскими корнями обещает озолотить украинского чемпиона, а затем лишить его поясов.

Напомним, на прошлой неделе Василий Ломаченко победил Энтони Кроллу нокаутом в четвертом раунде и отстоял чемпионские пояса. Видео боя и нокаута Ломаченко – Кролла есть на нашем сайте.

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