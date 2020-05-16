"Русский Витязь" будет боксировать на заднем дворе: что задумал британский промоутер

Какие только идеи не приходят в голову спортивным организаторам во время пандемии коронавируса и запрета на проведение турниров. Например, чтобы проклятый бой Фергюсона состоялся, глава UFC хотел арендовать целый остров. Есть свой необычный план по возвращению бокса в Великобританию и у британского промоутера Эдди Хирна.

Так, Хирн задумал организовывать боксерские шоу во дворе своего загородного дома в Брентвуде – на территории площадью 15 акров. В июле и августа четыре субботы подряд Хирн хочет проводить вечера бокса под рабочим названием Matchroom Fight Camp.

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Каждый из таких "домашних" вечеров будет включать по четыре-пять поединков. Начать все планируется с боя Наташи Джонас против Терри Харпер, а завершить поединком в супертяжелом весе между Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным. Промоутер собирается вложить в свою задумку 1 миллион фунтов.

А вот, как это должно выглядеть, по задумке Эдди Хирна:

"Представьте себе ринг в центре сада. Нужно возвести с нуля кучу построек, раздевалки для бойцов, продумать, как они будут выходить на ринг. И нам нужно сделать так, чтобы присутствовало минимум человек. Ведем переговоры с отелем, который расположен неподалеку. Хотим, чтобы там не только жили все: бойцы, члены их команды. Хотим, чтобы именно там проходило тестирование на коронавирус", – говорит промоутер.

Реклама Уайт vs Поветкин / Фото: Sky Sports

Кроме того, Хирн хочет сделать шоу и во время появления боксеров.

"В то время, как остальные планируют организовывать шоу на пустых аренах и в темных студиях, мы сделаем шоу на воздухе. Мы хотим создать гладиаторскую обстановку. Просто представьте. Лето, дом освещен, вдали виднеется Уорф, а в небе – фейерверк. Затем по склону холма идут Диллиан Уайт и Александр Поветкин прямо по моей лужайке. О, да".

Бой Уайт – Поветкин был запланирован на 2 мая в Манчестере, но поединок российского Витязя пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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