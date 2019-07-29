Свой последний бой Поветкин проиграл нокаутом Джошуа / Фото: AFP

Русский Витязь будет на разогреве Василия Ломаченко в Лондоне https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d3/f11/eba/5d3f11eba5e3b.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d3/f11/eba/5d3f11eba5e3b.jpg 2019-07-29T18:34:00+03:00 Бокс Александр Поветкин планирует провести поединок 31 августа в британской столице

Российский боксер Александр Поветкин планирует провести следующий бой 31 августа в Лондоне. Об этом сообщил руководитель команды промоутерской компании "Мир бокса" Вадим Корнилов. Соперник Поветкина пока неизвестен. Главным поединком вечера бокса в британской столице будет бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за три титула чемпиона мира.

В активе Александра Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. Русский Витязь в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA.

Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Василий оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, 5 или 6. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану и он попадет по мне", – предположил украинец.

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А вот как Ломаченко готовится к бою с Кэмпбеллом:

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Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Также мы писали, что стал известен результат второй дуэли взглядов Ломаченко и Кэмпбелла. Она завершилась вничью. Британец, проигравший украинцу первую битву взоров, в этот раз устоял под натиском Василия. Соперники 55 секунд смотрели друг другу в глаза и не желали отводить взгляд, даже когда организатор боя Эдди Хирн несколько раз сказал им: "Эй, парни, спасибо", "Спасибо, парни!". В итоге каждый из оппонентов сделал несколько шагов назад, так при этом и не прекратив сверлить друг друга взглядом.

Тренировка Кэмпбелла перед боем с украинцем:

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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