"Русский Витязь" никак не успокоится и хочет получить реванш от Владимира Кличко

Поветкин не готов уходить в 40 лет и не против вернуть с "пенсии" украинца

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин заявил о желании провести еще один поединок с легендарным украинским представителем королевского дивизиона Владимиром Кличко. Правда, Кличко-младший повесил перчатки на гвоздь и возвращаться не собирался. Напомним, что промоутереская компания перенесла бой между Диллианом Уайтом и Поветкиным, который был запланирован на 2 мая в Манчестере, из-за коронавируса.

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"Мне 40 лет, но желания бросать бокс нет, – говорит Поветкин. – Хочется и дальше выступать, идти в бой. Если говорить о том, с кем бы больше всех мне хотелось провести реванш, то с Владимиром Кличко. Однако я не оставляю надежд, что встречусь в ринге и с Энтони Джошуа. Самый сложный бой в карьере? Скорее всего, это Марко Хук".

/ Фото: Reuters

Напомним, что бой между Поветкиным по прозвищу "Русский Витязь" и Владимиром Кличко состоялся в октябре 2013 года в Москве. Тогда украинский "Доктор Стальной Молот" одержал победу единогласным решением судей, хотя был близок и к нокауту. Но реванш между боксерами сейчас выглядит маловероятным, поскольку Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от британца Энтони Джошуа.

В своем последнем поединке "Русский Витязь" устоял в бою с американским "Хищником". Бой Поветкина и Хантера завершился вничью.

Смотрите, каким был анонс боя Поветкин – Хантер

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