"Русский Витязь" Поветкин будет биться в саду у британского промоутера уже в июле

Спортивные мероприятия уже появляются в календаре событий после карантина из-за коронавируса. Однако до бокса дело пока что не дошло. Тем временем знаменитый британский промоутер Эдди Хирн хочет выступить пионером и провести вечер бокса прямо в своем большом поместье в графстве Эссекс на востоке Англии. В марте мы писали, что британский промоутер придумал, как зарабатывать на боях во время пандемии.

Причем глава промоутерской компании Matchroom Boxing намерен организовать не что-либо посредственное, а серьезные бои. Ожидается, что главным событием будет битва тяжеловесов россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. У 40-летнего "Русского Витязя" в 38 боях всего два поражения (от Кличко и Джошуа) и одна ничья. 32-летний Уайт в 28 поединках уступил лишь однажды – также Энтони Джошуа.

Рабочей датой события Хирн называет 15 июля, но допускает перенос на одну или две недели, о чем рассказал британскому изданию The Sun. Также он пообещал, что бои будут транслировать на DAZN, ведь зрителей все еще нельзя будет пускать на трибуны.

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