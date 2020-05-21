Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Русский Витязь" Поветкин будет биться в саду у британского промоутера уже в июле

21 мая, 16:09

Андрей Фоменко

Эдди Хирн организовывает вечер бокса в своем большом поместье в Великобритании

Спортивные мероприятия уже появляются в календаре событий после карантина из-за коронавируса. Однако до бокса дело пока что не дошло. Тем временем знаменитый британский промоутер Эдди Хирн хочет выступить пионером и провести вечер бокса прямо в своем большом поместье в графстве Эссекс на востоке Англии. В марте мы писали, что британский промоутер придумал, как зарабатывать на боях во время пандемии.

Причем глава промоутерской компании Matchroom Boxing намерен организовать не что-либо посредственное, а серьезные бои. Ожидается, что главным событием будет битва тяжеловесов россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. У 40-летнего "Русского Витязя" в 38 боях всего два поражения (от Кличко и Джошуа) и одна ничья. 32-летний Уайт в 28 поединках уступил лишь однажды – также Энтони Джошуа.

Рабочей датой события Хирн называет 15 июля, но допускает перенос на одну или две недели, о чем рассказал британскому изданию The Sun. Также он пообещал, что бои будут транслировать на DAZN, ведь зрителей все еще нельзя будет пускать на трибуны.

Реклама

Читайте о том, что чемпион мира Джошуа согласился драться при пустых трибунах.

Смотрите, что говорила о "Русском Витязе" бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс июль Александр Поветкин Диллиан Уайт Эдди Хирн

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это ненормально. Россия напала на Украину": Сабо проехался по Усику и ЛомаченкоБокс
"Думал, что будем драться без правил": борец-"эксперт" передал еще одно сообщение боксеру УсикуБокс
"Я уже депутат, хотя был Саней Усиком": борец Жан Беленюк – о неоднозначных высказываниях боксераБокс
"Вася Ломаченко, а тебе слабо?": поклонник боксера предложил ему повторить новое упражнениеБокс
"Он не совсем глухой": скандального боксера Усика обвинили еще и в работе на российские спецслужбыБокс
Усика вызвал на поединок боец ВСУ:
Усика вызвал на поединок боец ВСУ: "Драться будем по законам войны и улицы! Ты узнаешь, кто на кого напал"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...