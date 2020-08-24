"Русского Витязя" Поветкина после победы над британцем Уайтом сделали "атаманом"

Российского боксера Александра Поветкина после победы над британцем Диллианом Уайтом встретил на родине казачий хор. В честь боксера по прозвищу "Русский Витязь" исполнили песню "Любо, братцы, любо", а также одели спортсмена в традиционный казачий наряд, сообщает издание Известия.

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Это было второе поражение в карьере Диллиана Уайта, который до этого проигрывал лишь раз, в 2015 году, – техническим нокаутом от Энтони Джошуа. Тогда как Александр Поветкин добыл 36-ю победу в своей карьере и 25-ю – нокаутом.

Напомним, что после победы Поветкина над Уайтом заговорили о поединке с украинцем Александром Усиком. Польские СМИ пишут, что украинец и россиянин разыграют звание обязательного претендента на титул WBC.

Позже промоутер Усика рассказал, что думает о бое с Поветкиным. Александр Красюк заявил, что крымчанин готовится к поединкам с Чисорой и Джошуа.

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Александр Поветкин обратился к фанатам после победы над Диллианом Уайтом:

Александр Поветкин обратился к фанатам после победы над Диллианом Уайтом

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