"Русского Витязя" ждет технический нокаут: прогноз на бой Поветкин – Уайт

40-летний россиянин - явный аутсайдер в поединке с более молодым супертяжем из Великобритании

Сегодня в английском Брентвуде состоится первый крупный боксерский поединок после паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Русский Витязь" Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт по прозвищу "Похититель тел" поспорят за бриллиантовый пояс WBC в супертяжелом весе, а также статус обязательного претендента на чемпионский титул Тайсона Фьюри. Аналитики прочат 40-летнему россиянину поражение. Ориентировочное время начала поединка – в 23:55 по киевскому времени. Онлайн-трансляция боя Поветкин – Уайт доступна на нашем сайте.

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Поветкин – Уайт: где смотреть бой

Поветкин – Уайт: прогноз на бой

Британец – большой фаворит боя. Коэффициент букмекеров на победу Уайта составляет всего 1.28, тогда как ставку на победу Поветкина можно сделать с котировкой 3.50, а на ничью – 23.0. Вероятность результата боя такая: победа Уайта 70 процентов, победа Поветкина 26 процентов, ничья 4 процента.

При этом аналитики склонны считать, что свою победу Уайт добудет не единогласным решением судей по итогам 12 раундов, а техническим нокаутом, когда избиение Поветкина будет остановлено по вердикту рефери в ринге либо же по просьбе угла самого россиянина. Коэффициент на такое развитие событий равен 2.50

Реклама Диллиан Уайт и Александр Поветкин / Фото: Getty Images

Интересно, что накануне боя с Александром Поветкиным Диллиан Уайт пообещал "устроить в ринге хаос и показать максимальное насилие".

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Напомним, что за свою карьеру Александр Поветкин потерпел два поражения – проиграл по очкам Владимиру Кличко и техническим нокаутом Энтони Джошуа.

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