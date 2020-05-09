"С Днем Победы" от боксеров, Беленюк – у ветерана, Милевский в лесу, Воронин-тренер: соцсети звезд спорта

За прошедшие сутки украинские спортсмены несколько снизили свою активность в соцсетях. Примерно половина сообщений 8-9 мая касались годовщины окончания Второй мировой войны. Вчера мы писали в обзоре: Ломаченко – с верой, "секси" Свитолина – с тортом, Миля – на кухне.

Сегодня утром боксер Василий Ломаченко поздравил с Днем Победы. Чуть позже к нему присоединился кум и коллега Александр Усик. Интересно, что крымчанин разместил в Instagram картинку ветерана с медалями на груди в позе боксера.

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Еще один наш представитель профессионального бокса Иван Редкач сразу поздравил с "праздниками Победы над нацизмом и Днем памяти и примирения". Парень из Шостки, который живет в Лос-Анджелесе, поделился картинкой с надписью на украинском языке. На ней изображены желто-синие ленты и маки – символ этой даты в европейских странах.

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Также на эту тему высказался и футболист "Шахтера" Тарас Степаненко. Написав поздравления на русском и украинском, капитан "горняков" поставил открытку с надписью на украинском: "З Днем Перемоги!"

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А чемпион мира по борьбе и депутат Верховной Рады Жан Беленюк сообщил о визите к ветерану украинского спорта – олимпийскому чемпиону 1960 года Ивану Богдану. Также он поздравил с Днем Победы и вспомнил о своей бабушке.

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Сообщения других наших спортсменов в соцсетях темы войны не касались. Легкоатлетка Марина Бех-Романчук не устает делиться с поклонниками своими фото. На этот раз привлекательная прыгунья в длину показала себя в белом купальнике и очках возле бассейна и предложила насладиться солнечным уик-эндом.

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Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин показал, как в родной Одессе "готовит новое поколение". Футболист возле своего дома радовался тренировке младшего, пятилетнего, сына Даниэля.

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Партнер Воронина по сборной на чемпионате мира-2006, Артем Милевский, разместил себя на фото из белорусской глубинки, написав латинкой "Пока границы закрыты".

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Мастер велокросса Яна Беломоина на английском пожелала всем хорошего дня, конечно же, на велосипеде.

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Молодая одесская теннисистка Даяна Ястремская загрустила по выступлениям за сборную Украины. Напомним, теннис стоит на паузе, как минимум, до середины лета.

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А обладательница путевки на Олимпийские игры каратистка Анжелика Терлюга объявила, что готова к соревнованиям.

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