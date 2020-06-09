С легендой за компанию: украинский боксер пробежался в США с Мэнни Пакьяо, надев футболку с его фото

Иван Редкач из Шостки тренируется и живет в Лос-Анджелесе, порой прикасаясь к великому

34-летний боксер из Шостки Иван Редкач построил себе довольно неплохую карьеру в США. Украинец выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг), и, хотя до чемпионского боя не добирался, пользуется в своей категории авторитетом. Также Редкач довольно часто светится в соцсетях и делится интересными высказываниями. Недавно Редкач попал в американский ад.

Сегодня Иван похвастался видео со своей пробежки со знаменитым филиппинским боксером Мэнни Пакьяо. Легендарный 41-летний боксер до сих пор имеет титул действующего чемпиона мира по версии WBA в том же весе, что и Редкач. Именно Мэнни вместе с Флойдом Мейвезером стал участником самого денежного боя в истории бокса. Кстати вчера мы писали, что Мэнни Пакьяо идет в президенты Филиппин.

Украинский же боксер вышел на пробежку с Пакьяо в футболке с его изображением. При этом признался, что подобные моменты мотивируют его заниматься спортом.

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Ранее скандальный боксер поддержал украинских женщин. В карьере Редкача – 23 победы, 5 поражений, 1 ничья.

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