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С левой в челюсть и добивание верхом: россиянку жестоко избили на турнире UFC

8 декабря, 13:41

Боец из России потерпела пятое поражение в 17 поединках

/ Фото: Instagram

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Девушка боец смешанных единоборств из США Аспен Лэдд одержала победу над россиянкой Яной Куницкой на турнире UFC on ESPN 7, который прошел в Вашингтоне. Поединок был остановлен в третьем раунде после того, как Лэдд сначала ударом левой в челюсть отправила соперницу в нокдаун, а затем бросилась ее добивать. Судья засчитал россиянке технический нокаут. Теперь на счету Лэдд 10 побед при одном поражении. Куницкая проиграла пятый бой из 17.

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Вчера в Саудовской Аравии состоялся долгожданный реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Британский боксер победил соперника из США и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. Джошуа одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, что в андеркарте этого боя состоялась настоящая рубка между бывшими жертвами Владимира Кличко и Александра Усика. Александр Поветкин и Майкл Хантер устроили настоящее побоище, завершившееся ничьей .

В другом поединке "разогрева" вернувшийся после допинга Диллиан Уайт с животиком победил "ветерана" Мариуша Ваха . Тем не менее польский боксер создал проблемы потенциальному сопернику Александра Усика.

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Источник: sport24.ru

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