С Ломаченко у Бельтрана получится уличный бой – промоутер

Менеджер чемпиона WBO в легком весе Раймундо Бельтрана Стив Федер заявил, что не хочет делать бой против чемпиона WBA Василия Ломаченко. О бое Бельтрана с Ломаченко заговорил промоутер украинца после его победы над Линаресом. Все о бое Ломаченко: украинец побил 30-летний рекорд, но побывал в первом нокдауне.

"Рэй никогда не уклонялся от вызовов. Если надо будет провести такой бой, мы сделаем это. Вопрос только в цифрах. Рэй провел 12 раундов против Теренса Кроуфорда – он единственный, кого Кроуфорд так и не смог остановить.

Бельтран – большой и сильный легковес. Его удары сильнее, чем у Линареса. С Ломаченко у Бельтрана получится уличный бой – именно этого Василий и ждет. И именно поэтому мы не хотим этот бой.

Ломаченко может бить Бельтрана весь вечер. А Рэю достаточно одного удара слева, чтобы нанести ущерб. Левый Бельтрана мощнее правого прямого Линареса, которым он отправил Ломаченко в нокдаун", – сказал Федер.

Василий Ломаченко в воскресенье нокаутировал Хорхе Линареса. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес: великолепная серия ударов и завершение по печени. Следующий бой украинец планирует провести в августе.