С ноги в голову: жестокий нокаут в женском бою за титул чемпионки UFC

Аманда Нуньес сохранила титул чемпионки UFC в легчайшем весе

Чемпионка UFC в женских легчайшем и полулегком дивизионах Аманда Нуньес сохранила титул в легчайшем весе. На UFC 239 в Лас-Вегасе Нуньес победила техническим нокаутом в первом раунде экс-чемпионку Холли Холм. Она сначала нанесла мощный удар в голову ногой, а затем бросилась добивать руками. Это 18-я победа Нуньес при четырех поражениях. У Холм пятое поражение в 17 боях.

Ранее мы писали о другой жестокой женской драке в UFC: Нуньес избила Сайборг. Аманда Нуньес стала чемпионкой мира в двух весовых категориях.

Также сообщалось, что первая чемпионка UFC с нетрадиционной ориентацией объявила о свадьбе. Аманда Нуньес выйдет замуж за свою подругу Нину Ансарофф.

Добавим, что "Хищник" из Камеруна за минуту уничтожил экс-чемпиона UFC Джуниора "Цыган" дос Сантоса. За эффектную победу на бразильским визави Фрэнсис Нганну получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

Как мы писали ранее, экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе. По словам владельца клуба, Пенн был очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

Смотрите эффектный нокаут в исполнении Василия Ломаченко





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