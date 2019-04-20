С ножом на тракторе: звезде UFC грозит пять лет за террористическую атаку на соседа

Американец Би Джей Пенн может сесть в тюрьму за жесткую попытку расправиться с гавайцем

Би Джей Пенн. Фото: Getty Images

Знаменитый боец UFC Би Джей Пенн находится под расследованием со стороны полиции Гавайев. Расследование по делу продолжается уже 15 месяцев, уголовное дело до сих пор не закрыто. Звезде смешанных единоборств грозит длительный срок.



Как сообщает сообщает MMAJunkie, 40-летний американец Пенн обвиняется в угрозах расправой неназванному фермеру, которому он угрожал мачете. Пенн обвиняется в террористической угрозе первой степени, за что ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. По информации полиции, Пенн проник на частную собственность соседа и потребовал выйти из своего дома. После того как не добился реакции, Пенн начал стучать ножом по земле и угрожать убить соседа. После этого Пенн вернулся за трактором и попробовал на нем проломить ворота соседского владения. В итоге фермер, опасаясь за свою жизнь, покинул дом и обратился за помощью к полиции.

Отметим, что обвиняемый Би Джей Пенн является первым небразильским победителем чемпионата мира по джиу-джитсу среди носителей черного пояса. Его удар считается одним из лучших в смешанных единоборствах.

Как сообщалось ранее, знаменитый боец UFC Конор Макгрегор нашел для Василия Ломаченко первого соперника в ММА. Против украинца выдвигают олимпийского чемпиона-2008 по вольной борьбе Генри Сехудо.

Также сообщалось, что сам Макгрегор угодил в скандал после того, как выбил телефон из рук фаната и раздавил его ногой. Пострадавший сначала подал в суд на ирландца, но позже забрал заявление, достигнув с Макгрегором досудебного мирового соглашения.

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