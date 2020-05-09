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"С великим Днем победы! Ура!": Украинский боксер Василий Ломаченко поздравил ветеранов в соцсетях

9 мая, 13:52

Андрей Фоменко

Спортсмен из Одесской области поделился с подписчиками стихотворением

Чемпион мира по боксу среди профессионалов Василий Ломаченко сегодня, 9 мая, поздравил всех с Днем победы. 32-летний спортсмен выложил в соцсетях видео, в котором на фоне заплаканного ветерана с медалями автор читает стихотворение. К слову, недавно Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворца".

В своем сообщении в Instagram Василий написал: "С праздником! С великим Днем победы! Ура!" К поздравлениям боксер присоединил стих "Простите вы нас, ветераны".

INSTAGRAM

За четыре часа сообщение Ломаченко просмотрели около 200 тысяч человек, а реагировали по-разному.

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Напомним, вчера украинский промоутер резко ответил на предложение Усику и Ломаченко гражданства России.

На днях Ломаченко сделал заявление: "Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Мы – единый народ". Слова знаменитого спортсмена вызвали неоднозначную реакцию в Украине. Есть люди, которые его поддерживают, а некоторые считают, что уже пора по-иному взглянуть на ситуацию.

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День победы бокс Василий Ломаченко

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