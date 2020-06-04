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Самый авторитетный боксер мира хочет биться с украинским претендентом на чемпионский титул

4 июня, 11:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Непобедимый Сауль Альварес предложил поединок Сергею Деревянченко

Украинский боксер-профессионал Сергей Деревянченко в ближайшее время может получить самый важный бой в своей карьере. 34-летний уроженец Феодосии, который живет в США, ведет переговоры с командой звездного мексиканца Сауля Альвареса. Эта информация появилось вскоре после новости о том, что Деревянченко проведет бой с американцем Джермаллом Чарло – обладателем пояса WBC в среднем весе.

29-летний Альварес – лучший боксер современности вне зависимости от весовой категории по мнению многих экспертов, в том числе авторитетного портала box.rec. Он также выступает в весе до 72,6 кг, а единственное поражение в 56 (!) боях потерпел от Флойда Мейвезера в 2013 году. Команда рыжеволосого мексиканца вступила в переговоры с представителями Деревянченко, сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер ресурса The Athletic. Также он пишет, что Сауль хочет выйти на ринг 14 сентября.

Альварес обладал поясами WBC, WBA, IBF в среднем весе (middle) до 72,6 кг, но в ноябре прошлого года предпочел денежный поединок с россиянином Сергеем Ковалевым в категории до 79,4 кг, в котором победил нокаутом. За это время титул WBC успел взять Джермалл Чарло, а IBF – казахстанец Геннадий Головкин в бою с Деревянченко.

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Теперь Сауль вернулся в свой "родной" вес и хочет вернуть звания. Для начала планирует встретиться с нашим грозным соотечественником. Так что у Сергея может появиться еще одна прекрасная возможность громко заявить о себе. В профи у него 13 побед и два поражения.

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Смотрите, как Деревянченко проводил открытую тренировку в США

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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бой бокс Сауль Альварес Сергей Деревянченко

Источник: xsport.ua

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