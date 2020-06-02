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Самый богатый спортсмен мира оплатил похороны Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США

2 июня, 09:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Флойд Мейвезер перевел семье погибшего более 88 тысяч долларов

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер перевел крупную сумму – 88,5 тысячи долларов – на похоронные услуги семье погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда. Напомним, после смерти Флойда в США вспыхнули массовые протесты, переросшие в погромы и вандализм. "Пока вы мирно спали, в США начался полный...": украинец из Лос-Анджелеса в ужасе от беспорядков.

TMZ опубликовал чек и сообщил, что семья погибшего приняла предложение 43-летнего экс-боксера. Оказывается, Анзел Дженнингс – генеральный директор принадлежащего Мейвезеру музыкального лейбла TMT – вырос вместе с Джорджем.

Ранее мы писали, что Владимир Кличко назвался Джорджем Флойдом и записал обращение из леса о всеобщем равенстве людей.Знаменитый украинский боксер призвал всех уважать друг друга.

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Напомним, массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в ряде штатов продолжаются с начала прошлой недели. Мужчина умер, после того как полицейские при аресте использовали жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Видео: Reuters

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США протесты боксер Флойд Мейвезер

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

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