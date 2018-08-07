"Самый нелепый бой в ММА": видео нокаута после серии беспорядочных ударов

Мумиа Абу Дей Али нокаутировал Митча Агуяра после того, как сам был потрясен

Поединок по правилам смешанных единоборств в рамках турнира LFA 46 между бойцами Мумиа Абу Дей Али и Митчем Агуяром продлился всего 30 секунд. Но даже за такое непродолжительное время он оказался очень ярким. Битва включала большое количество беспорядочных ударов, несколько нокдаунов, после которых боксеры быстро восстанавливались. Оба соперника не показали выдающуюся технику, но бой зрителям понравился. В итоге встреча завершилась нокаутом. Победителем боя стал Абу Дей Али, который пытался отпраздновать победу, запрыгнув на ограждение ринга, но это ему не удалось. Этот поединок уже назвали "самым нелепым боем в ММА".





Напомним, что в прошлом году боксеры Бризил и Угонох выдали самый зрелищный бой года. За пять раундов боксеры не один раз проверили на прочность подбородки друг друга. После очередного падения Изуагбе рефери решил не продолжать бой.

Также в 2017 году чемпион WBO нокаутировал своего соперника за 11 секунд. Золани Тете хватило одного удара, чтобы победить Сибонисо Гонью.